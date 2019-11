Letzte Tiere aus russischem Wal-Gefängnis befreit

Nach mehr als einem Jahr in Gefangenschaft schwimmen nun auch die letzten Wale wieder ihrer natürlichen Umgebung entgegen. 31 Belugas wurden am Sonntag in einer Bucht am Japanischen Meer freigelassen, nachdem schlechtes Wetter die Rettungsaktionen zuletzt immer wieder verzögert hatte. Die Säuger waren über Monate auf engstem Raum mit Orcas in einer Anlage in der Nähe von Wladiwostok, an der Grenze zu China, eingesperrt.