Rehmans WM-Debüt endete nach 34 Minuten

Zuletzt lief es beim 33-Jährigen wieder wie geschmiert. Als erster Österreicher überhaupt qualifizierte sich Rehman für den Hauptbewerb einer WM.Debütant mit 33 Jahren Am Freitag trifft er in Doha (Kat) zum Auftakt auf den Weltranglisten-27. Nici Müller aus der Schweiz. „Ich habe gegen ihn zwar noch nie gewonnen, es waren aber stets enge Spiele“, erklärte Aqeel, der in der Weltrangliste auf Rang 140 liegt. „Klar hat sich für mich allein mit der Quali schon ein Traum erfüllt.“