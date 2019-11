Freche Diebin (20) schwänzt Prozess

Erst 20 Jahre alt und schon faustdick hinter den Ohren hat es eine Tschechin. Die Frau aus dem geschichtsträchtigen Ort Göding (Hodonín) im Dreiländereck Tschechien/Österreich/Slowakei wurde bereits in Wien einmal wegen Handtaschendiebstahl verurteilt. Doch das hielt sie nicht davon ab, abermals auf Beutezug zu gehen - diesmal im schönen Burgenland. In einem Supermarkt in Eisenstadt nahm die Frau in einem unbeobachteten Moment die Handtasche einer Seniorin aus deren Einkaufswagen und machte sich aus dem Staub. Doch die Rentnerin verfolgte die Kriminelle und rief die Exekutive. Bei der Einvernahme behauptete Monika H., dass sie unschuldig sei: „Ich dachte, die Tasche sei vergessen worden. Ich wollte damit zur Polizei.“ Danach wurde die Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt und reiste unbehelligt zurück in ihre südmährische Heimat.