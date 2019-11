Selina (16) kann die Welt endlich richtig hören

Alle Fachrichtungen von Beginn an dabei

Für komplexe Fälle wie jener von Selina wurde nun an der Klinik Innsbruck das „Craniofaciale Zentrum“ gebildet, in dem elf Kliniken und Abteilungen noch enger als bisher vernetzt sind. Sie alle kümmern sich um Patienten mit Fehlbildungen im Kopf-, Hals und Gesichtsbereich. „Es ist egal, in welcher Abteilung der Erstkontakt erfolgte. Alle relevanten Kliniken sind von Beginn an eingebunden, um die bestmögliche Behandlung für die Patienten auszuarbeiten – von der Diagnose über die Therapie bis zur Nachsorge“, umreißt Zentrums-Leiter Pototschnig den Nutzen.