Linzer Innovation kommt aus 900 Grad heißem Ofen

Projekt läuft noch bis 2021

Wer von den Erkenntnissen der Linzer profitieren kann? „Die biobasierten, faserverstärkten Kunststoffe können als Filter oder auch als Elektrode eingesetzt werden“, so Fürst. Die Elektrode könnte in einer Brennstoffzelle als Energiespeicher von Nutzen sein, auch Benzinfilter würden wirksamer werden. Das beim Landespreis für Innovation ausgezeichnete Projekt läuft bis zum Jahr 2021. Und danach? „Werden wir weitere Projekte in diese Richtung angehen“, so Christoph Unterweger, der das auf Fasern, Carbon und Keramiken spezialisierte Team bei Wood K plus leitet.