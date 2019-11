Trump droht mit Zurückhaltung von Hilfsgeldern

Scharfe Kritik an Trumps Umweltpolitik

In einem Interview mit der „New York Times“ hatte Newsom kürzlich scharfe Kritik an Trumps Umweltpolitik geübt. „Wir führen einen Krieg gegen die zerstörerischsten Brände in der Geschichte unseres Staates - und Trump betreibt einen schonungslosen Angriff auf das Gegenmittel“, sagte Newsom.