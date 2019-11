„Gilmore Girls“-Darsteller Brian Tarantina ist tot

Brian Tarantina, bekannt aus den Serien „The Marvelous Mrs. Maisel“ und „Gilmore Girls“ ist Samstagfrüh tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Medienberichten zufolge soll er an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Die Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag lediglich einen entsprechenden Einsatz im Stadtteil Manhattan.