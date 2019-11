Keiner weiß, wohin mit ausgebranntem Tesla-Wrack

„Eine Katastrophe“, platzt es aus Werkstättenbesitzer Georg Greiderer heraus, wenn man fragt, wie er mit der Entsorgung des Tesla S 85 D (102.000 Euro, 498 PS, Allrad) vorankommt. Der Luxuswagen war am 4. Oktober in Kössen beim Aufprall gegen einen Baum in Flammen aufgegangen. Feuerwehr und die Firma Daka hatten nach dem Unfall zwar beste Arbeit geleistet und den ausgebrannten Tesla nach einer 72-stündigen Kühlung in einem Spezialcontainer bei Greiderer abgestellt. Das kontaminierte Wasser wurde vom Schwazer Entsorger fachgerecht abgesaugt. Die Kosten pro Kubikmeter betragen angeblich rund 250 Euro!