Tausende Kraniche fliegen im November über Kärnten

„Die Kranich-Trupps beobachten wir erst seit 2009. Sie kommen über die Sau- und Koralpe herein, überfliegen das Klagenfurter Becken in Richtung Arnoldstein und fliegen dann nach Italien weiter“, erklärt Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten. Freitagabend waren die lauten Rufe der Vögel in der Nähe vom Klagenfurter Südring zu hören.