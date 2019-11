Linzer Handyhersteller macht bald die Briten mobil

Neue Märkte im Visier

Im 46 Kilometer entfernten Linz hat auch Emporia-Chefin Eveline Pupeter die Angel nach neuen Märkten ausgeworfen. In Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und in den Benelux-Ländern ist der Mobiltelefon- und Smartphones-Hersteller bereits erfolgreich unterwegs - nun wird England ins Visier genommen.