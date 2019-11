Steirer zerrt Autodieb aus Pkw und fixiert ihn

Ein BMW mit angestecktem Zündschlüssel - diese Gelegenheit machte am Mittwochabend in Passail in der Steiermark einen 25-Jährigen zum Dieb. Doch die Fahrt war sehr kurz, denn der Afghane hatte die Rechnung ohne den Sohn der Besitzerin gemacht. Er zerrte den Asylwerber aus dem Auto, hielt ihn fest und übergab ihn der Polizei.