Bub (9) stürzt von Baustellengerüst in die Tiefe

Bretter und Kübel in Tiefe geworfen

Der Neunjährige hatte keine Angst und ging allein in den Rohbau. Er hielt sich an Brettern fest, die den Stiegenaufgang notdürftig absicherten und gelangte so in den vierten Stock. Dort machte es ihm großen Spaß, Bretter und Farbkübel in die Tiefe zu werfen. Doch als er ein weiteres Brett losriss, verlor er gegen zehn Uhr das Gleichgewicht und stürzte kopfüber zehn Meter tief auf den Asphaltboden.