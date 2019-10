Keine Fahrt mit Rollstuhl in Wiener-Linien-Öffis

Aufgrund einer Krebserkrankung ist Josefine H. schwer gehbehindert und auf ihr E-Mobil angewiesen. Mit diesem möchte sie die Öffis benutzen und nicht immer den Fahrtendienst rufen müssen, wenn sie etwa zum Arzt muss. „Die Fahrten mit einem Krankentransport oder Fahrtendienst kosten mich nicht viel. Dafür aber die Steuerzahler. Ich würde lieber U-Bahn und Straßenbahn nehmen. Aber das darf ich nicht“, ist Frau H. empört. Ihr Fahrbehelf hat einen zu großen Wendekreis. Warum sie den in den Öffis überhaupt brauchen soll, ist ihr schleierhaft: „Ich habe einen Retourgang mit Warnsignal, dazu zwei Rückspiegel.“ Wenden will sie weder in der Straßen- noch U-Bahn. Die Beförderungsbedingungen der Wiener Linien fordern dennoch einen Wendekreis von eineinhalb Metern für die 180-Grad-Drehung in einer Bewegung.