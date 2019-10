Ski-Pionier Koller stirbt im Alter von 100 Jahren!

Die Wintersport-Welt trägt Trauer: Ski-Pionier Karl Koller ist am Nationalfeiertag im stolzen Alter von 100 Jahren verstorben! Der Kitzbüheler bleibt vor allem in Erinnerung als 1. Hahnenkamm-Sieger nach dem 2. Weltkrieg, als revolutionärer Neuerer der Skier und als Mann, der die Ski-Lehrer in der Gamsstadt allesamt „rot einfärbte“ …