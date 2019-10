Schwierige Suche nach Parkflächen für Pendler

Im kommenden Budget hat Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) zwei Millionen Euro für Park&Ride-Anlagen zur Verfügung – doppelt so viel wie bisher. Doch die Standortsuche könnte zu einem Spießrutenlauf werden, wie ein aktuelles Beispiel in Lamprechtshausen zeigt. Da will die Gemeinde kein Parkhaus an der Lokalbahn.