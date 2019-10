Dominic Thiem: Der 20-Millionen-Mann

Mehr als Federer, Djokovic, Nadal

Fünf Titel eroberte der 26-Jährige in dieser Saison. Das ist nicht nur Karrierebestwert, damit führt Thiem sogar die ATP Tour an. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Daniil Medwedew kamen bisher „nur“ auf vier. Insgesamt holte er in Wien seine 16. Trophäe.