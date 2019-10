Australiens berüchtigster Serienkiller ist tot

„Das ist, was Milats tun“

Auch Milats Großneffe sitzt als Mörder im Gefängnis. Er war 2012 als 19-Jähriger wegen Mordes an einem Mitschüler zu 43 Jahren Haft verurteilt worden. Matthew Milat habe sich mit dem Verbrechen gebrüstet und in Anspielung auf seinen Großonkel geprahlt: „Das ist, was die Milats tun“, wie Richterin Jane Mathews vom Obersten Gericht in New South Wales damals sagte.