Ferraris im letzten Training top, Hamilton Vierter

Dritter wurde Mercedes-Pilot Valtteri Bottas vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten „Silberpfeil“. Der Niederländer Max Verstappen, in den beiden Vorjahren Sieger in Mexiko, musste sich im Red Bull in der hektischen Schlussphase mit Rang sechs hinter dem spanischen McLaren-Fahrer Carlos Sainz begnügen.