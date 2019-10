Patienten stauen sich im Grazer Unfallkrankenhaus

An Montagen verstärktes Patientenaufkommen im UKH

Dass es - aus Kapazitätsgründen - zu Wartezeiten in ihrem Krankenhaus kommen könne, bestreitet man in der AUVA-Landesstelle Graz nicht: Besonders an Montagen, nach dem Wochenende, sei ein vermehrtes Patientenaufkommen festzustellen. Grundsätzlich werde nach der Schwere der Verletzung über eine Reihung der Patienten entschieden: „Blutende Wunden werden sofort behandelt!“