E-Scooter: Schon 1559 Fahrer von Polizei erwischt

E-Scooter-Gipfel zur Maßnahmen-Besprechung

Am Freitag findet nun eine Besprechung zwischen der zuständigen Magistratsabteilung 65 sowie den in Wien aktiven Anbietern von Leih-E-Scootern statt. Dabei sollen die Ergebnisse der Evaluierung diskutiert werden. Hebein kündigte zudem an, sich in den nächsten Wochen mit der konkreten Ausarbeitung von Maßnahmen zu befassen: „Ich werde mich als erstes der Herausforderung widmen, dass es Probleme mit dem Abstellen der E-Scooter gibt. Die Nutzerinnen und Nutzer stellen die Fahrzeuge viel zu oft auf schmalen Gehsteigen ab und behindern damit die Fußgängerinnen und Fußgänger. Hier ist rascher Handlungsbedarf gegeben.“