E-Scooter als gefährliche Stolperfallen für Blinde

Nicht am Leitsystem für Blinde parken

Obwohl für das Abstellen der Leihroller genaue Regen gelten, werden diese oft ignoriert. Die E-Scooter stehen dann irgendwo auf dem Gehsteig. „Da sich blinde Menschen mit dem Langstock an der Mauer orientieren, kann daraus eine Stolperfalle werden“, so Tree. Ebenso sollte man nicht am Blindenleitsystem parken.