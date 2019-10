Sex und Drogen: Asylwerber hat sieben Kinder

In seiner Heimat Afghanistan hat er eine Ehefrau und sieben Kinder, bei uns in Österreich lässt es ein Asylwerber (34) rundgehen. Der mutmaßliche Dealer soll zwei süchtige Mädchen (17 und 18 Jahre alt) mit Crystal Meth abgefüllt und in einer Linzer Moschee geheiratet haben, um dann mit ihnen Sex zu haben. Mit einer solchen „Genussehe“ sind bei den Muslimen Seitensprünge legal.