Eigener Bruder (17) stach auf Asylwerber ein

Messer von hinten in Schulter gerammt

Bei dem Messerangriff hatte der 18-jährige syrische Asylwerber von hinten einen Stich in die Schulter erlitten. Die Klinge verletzte dabei die Lunge, der junge Mann schwebte in Lebensgefahr. Nach intensivmedizinischer Behandlung konnte das Opfer am Dienstag auf die Normalstation verlegt werden.