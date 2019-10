Alex Kristan zeigt nach Radunfall blutiges Gesicht

Auf Facebook berichtete Alex Kristan seinen Fans nun von einem kleinem Hoppala beim Radausflug. „Ihr Lieben, am Wochenende bin ich mal nicht wie sonst immer seitlich vom Bike abgestiegen sondern diesmal während der Fahrt vorn über den Lenker und hab dem Gesicht die Ehre gelassen zuerst am Boden aufzukommen!“, schrieb der Kabarettist, der aktuell mit gleich drei Programmen auf den Bühnen in Österreich zu sehen ist, - und gab sogleich Entwarnung.