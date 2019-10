Marc Marquez holt in Motegi 10. Saisontitel

Marquez‘ 10. Sieg im 16. Rennen in diesem Jahr war auf dem Honda-Werkskurs in Motegi nie in Gefahr. Der mit erst 26 Jahren bereits achtfache Weltmeister (6 MotoGP, je 1 in Moto2 und Moto3) kam zu einem Start-Ziel-Sieg vor dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) und dem Italiener Andrea Dovizioso (Ducati). Einzig der gefährlich tiefe Spritlevel seiner Honda brachte den Triumph leicht in Gefahr. Beim ersten Verfolger Quartararo, der auf eine weichere Mischung gesetzt hatte, bauten die Reifen zu stark ab, um Marquez noch angreifen zu können.