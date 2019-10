Lehrerin soll nach Pensionierung weiterarbeiten

„Wir sind so wütend und enttäuscht, das kann sich gar keiner vorstellen“, macht die Mutter eines betroffenen Schülers ihrem Ärger Luft: „Der Herr Direktor hat uns am Mitte Mai informiert, dass die Lehrerin nur noch bis Ende Oktober unterrichten wird. Er hat uns auch einen Brief gezeigt, dass er beim Schulamt um eine Verlängerung angesucht hat. Wir haben daraufhin an Bildungsdirektor Klampfer einen Brief als Eltern geschickt, bekamen aber nie eine Antwort, wurden bei Anrufen immer nur vertröstet. Wir haben uns daraufhin an das Bildungsministerium gewandt. Dort haben alle gesagt, dass eine Verlängerung der Dienstzeit kein Problem wäre und es sie wundert, dass es in Linz nicht so gehandhabt wird.“