Neue Karte für Skifahrer vereint drei Regionen

408 Pistenkilometer und 121 Anlagen hat die neue „Ski Alpin Card“ zu bieten. Um drei Premiumskigebiete in Salzburg und Tirol in einer Karte zu vereinen, schlossen sich der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, die Schmittenhöhe in Zell am See sowie das Kitzsteinhorn Kaprun zusammen.