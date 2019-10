Mysteriöses Rätsel um Mutter der Ruinerwold-Kinder

Kein Totenschein?

Das Paar soll insgesamt neun Kinder gehabt haben. Sechs wohnten auf dem Grusel-Hof in Ruinerwold. 2004 soll die Frau dann an Krebs verstorben sein. Einer der beiden nun Inhaftierten brachte einen Zettel vor dem Haus an, auf dem sinngemäß gestanden sein soll: „Werte Nachbarn, bitte nicht fragen, sie ist an Krebs verstorben!“ Das Unheimliche: Niemand weiß, wo die Leiche der Frau begraben ist! Es soll nicht einmal einen Totenschein geben.