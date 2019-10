Vater: „Meine Frau ist tot, fragt nicht nach ihr“

Immer noch sind viele Fragen rund um den Skandal in den Niederlanden offen. Die Spurensuche der „Krone“ führte am Donnerstag auch rund 20 Kilometer von Ruinerwold entfernt in eine kleine Reihenhaussiedlung nach Hasselt. Dort hatten Josef, der Österreicher, und die Großfamilie nebeneinander jahrelang gewohnt, bevor es zu dem Drama auf dem Grusel-Bauernhof kam.