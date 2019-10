„Blacky“ musste sterben: Wer macht sowas?

Hundebesitzer in Klagenfurt sind in Sorge. Ein unbekannter Täter hat offenbar Giftköder am Lendkanal ausgelegt, wo täglich viele Passanten und Vierbeiner unterwegs sind. Der sechs Jahre alte „Blacky“ tappte in die Falle und musste in dieser Woche eingeschläfert werden. Die Besitzerin warnt vor weiteren Fällen.