Ab in die Sperrzone: „Chernobylite“ nun spielbar!

Das Entwicklerstudio The Farm 51 startet mit seinem vielversprechenden Tschernobyl-Shooter „Chernobylite“ in den öffentlichen Early-Access-Betatest auf der Spieleplattform Steam. Im Trailer zeigen die Entwickler, worauf sich die Spieler in dem Survival-Horrorspiel gefasst machen müssen und welche Schrecken sie in der Sperrzone von Tschernobyl erwarten.