TV-Show: Iss dein Haustier oder werde Vegetarier

Das niederländische Format „The Cocaine Trials“ wie auch „Doing Drugs for Fun?“ des britischen Senders Channel 5 konfrontieren Kokainkonsumenten mit den Auswirkungen, die ihr Verhalten auf die kolumbianischen Gemeinden hat, in denen das Kokain illegalerweise produziert wird. Ebenfalls aus den Niederlanden kommt die Serie „Take Over, Take Care“, in der Promis die Pflege kranker und alter Menschen übernehmen, um deren Angehörigen Urlaub zu ermöglichen. Andere Shows bringen einsame alte Menschen in viel zu großen Wohnungen mit jungen zusammen, die sich die hohen Mieten nicht leisten können.