Messerattacken in OÖ ging Streit um Job voraus

Streit um Job eskalierte

Am Montagnachmittag drehte der Verdächtige in der Asylunterkunft in Wullowitz ein weiteres Mal komplett durch. Auch diesmal lief es offenbar nicht so, wie es sich der 33-Jährige vorgestellt hatte. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, dürfte es vor dem ersten Messerangriff zu einem heftigen Streit zwischen dem Asylwerber und dem Betreuer gekommen sein. Offenbar ging es dabei um „Differenzen bei der Vermittlung eines Arbeitsplatzes“, so die Exekutive.