Mordverdächtiger rastete schon bei Fahrprüfung aus

Flüchtlingsbetreuer lebensgefährlich verletzt, Autofahrer erstochen

In der Asylwerberunterkunft von Wullowitz - in der er nach aktuellem Informationsstand nicht wohnte - soll er am Nachmittag einen Betreuer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Rotkreuz-Mitarbeiter erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Linz geflogen.