Unbelehrbar! Türkei-Kicker salutieren schon wieder

Rein sportlich gesehen konnten Frankreich und die Türkei mit der Punkteteilung gut leben. In einem packenden Finish legte „Joker“ Olivier Giroud (76.) für die Hausherren in Saint-Denis vor, mit Kaan Ayhan (82.) stach aber auch auf der Gegenseite ein Wechselspieler noch. Die beiden Teams führen das Feld somit mit 19 Zählern an. Island rückte dank eines 2:0-Pflichtsiegs gegen Andorra bis auf vier Punkte an das Top-Duo heran. Der Vierte Albanien ist trotz eines 4:0-Sieges bei Moldau ohne Chance auf ein EM-Ticket über die Quali. Die Ukraine sicherte sich indes das Ticket für die Fußball-EM 2020 - und fixierte gleichzeitig den Gruppe-B-Sieg in der Qualifikation. Die Ukrainer setzten sich gegen Europameister Portugal in Kiew mit 2:1 durch und sind nach dem sechsten Sieg weiter ohne Niederlage. Die Portugiesen verloren erstmals, sind aber als Pool-Zweiter weiter auf Endrundenkurs.