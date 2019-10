Skandal um Türken-Salut: Jetzt ermittelt die UEFA!

In den Wirbel um den Salut-Torjubel schaltete sich inzwischen auch der deutsche Bundesligist Fortuna Düsseldorf ein. Die Fortuna-Profis Kaan Ayhan und Kenan Karaman beteuerten demnach in einem Gespräch mit dem Verein, die Gesten beim 1:0 gegen Albanien seien lediglich „Solidaritätsbekundung für Soldaten und ihre Angehörigen“ gewesen. Direkt nach dem Siegestreffer auf dem Platz und später auch in der Kabine hatten türkische Spieler mit der Hand an der Stirn salutiert. Der türkische Fußballverband teilte zu den Szenen nach dem Siegtreffer mit: „Die Fußballer haben dieses Tor mit dem Militärgruß den Soldaten geschenkt, die in der ‘Operation Friedensquelle‘ dienen.“