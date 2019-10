Mordfall Lisa Alm: Prozess in der Adventzeit

Der Tod des bekannten und beliebten Lisa-Alm-Wirten Erich T. (57) wird ab Dezember Geschworene beschäftigen: Der Touristiker starb am 3. März, kurz nach Mitternacht, durch einen Messerstich in die linke Brust. Die Klinge des kleinen Küchenmessers verletzte Lunge und Herzbeutel - der Wirt verblutete in der Küche des Hotel Lisa.