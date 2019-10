Ladendieb von Polizei auf frischer Tat ertappt!

Von zwei Kriminalbeamten wurde am Montag Mittag in einem Geschäft in Innsbruck ein 30-jähriger Georgier dabei ertappt, wie er Gegenstände im geringen Wert aus dem Geschäftsbereich stehlen wollte. Als er von den Beamten angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Schließlich konnte er in seinem Flüchtlingsheim ausfindig gemacht und festgenommen werden.