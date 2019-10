Nach Japan-Panne: Vettel fordert nun Regeländerung

Das sorgte jetzt in Japan für ordentlich Verwirrung: Denn die FIA führte plötzlich Racing-Point-Pilot Sergio Perez, der in der letzten Rennrunde verunfallt war, auf Rang neun. Durch die ungewollte Verkürzung verblieb er im Klassement und gewann so zwei WM-Punkte. Leidtragender war ausgerechnet sein Teamkollege Lance Stroll. Der Kanadier, der bei korrekter Rundenanzahl Zehnter geworden wäre, ging als Elfter leer aus.