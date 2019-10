Noch eine Charity-Aktion für Sebastian

Unglaublich groß ist die Resonanz auf den „Krone“-Artikel über Sebastian, der nach einer Krebserkrankung sein linkes Bein verloren hat und endlich wieder radfahren will. Eine weitere Charity-Aktion startet für ihn am morgigen Samstag bei der Schöckl Seilbahn-Talstation (beim Bikeeingang), beim Bikeverleih sowie bei Friesi‘s Bikery in Gleisdorf und Birkfeld.