Alkolenker krachte mit seinem Pkw gegen Baum

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde ein 28-Jähriger aus Grein am 9. Oktober nach einem Verkehrsunfall in seiner Heimatgemeinde ins Klinikum Amstetten eingeliefert. Der Mann geriet mit seinem Pkw in einer leichten Rechtskurve auf dem Güterweg Bauernwieser auf das Straßenbankett, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw kam am Autodach zu liegen.