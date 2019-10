Spektakuläre Attraktionen im Geopark Karawanken

Eiskletterturm im Outdoorpark

Geopark-Vorstand Gerhard Visotschnig: „Im Winter wird ein Eiskletterturm im Outdoorpark errichtet.“ Klettern kann man auch in Zell, wo ja bereits ein Geopark-Zentrum eingerichtet worden ist. Das interaktive Geopark-Center in Prevalje steht bereits. Die gesamte Geodiversität des Gebietes in Kärnten und Slowenien soll bei „NatureGame“ auf spielerische Art und Weise erlebbar gemacht werden. Dafür wird auch noch eine spezielle App entwickelt. Die Ausflugsziele sollen den Tourismus in beiden Ländern ankurbeln.