Umweltaktivisten besetzen Einkaufszentrum in Paris

Hunderte Aktivisten des Klimaaktionsbündnisses Extinction Rebellion haben in Paris Teile eines Einkaufszentrums besetzt. Sie entrollten am Samstag in dem Zentrum „Italie 2“ im Südosten der französischen Hauptstadt Banner mit Aufschriften wie „Verbrennt den Kapitalismus, nicht Öl“. Als das Zentrum am Abend schließen wollte, weigerten sich die Aktivisten, das Gebäude zu verlassen. Erst nach rund 18 Stunden war die Aktion am frühen Sonntagmorgen zu Ende.