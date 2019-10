Osram-Übernahme geplatzt: Wagt ams neuen Anlauf?

Aus diesem Grund geht bei dem angeschlagenen Unternehmen ohne die Österreicher in Zukunft nur wenig. Osram-Vorstandschef Olaf Berlien zeigte sich am Freitag gesprächsbereit, setzt aber darauf, dass das angeschlagene Unternehmen zunächst eigenständig weitermacht. ams-Chef Alexander Everke will mit Berlien sprechen, um die Übernahme auf anderen Wegen doch zu verwirklichen: „Im Dialog mit Osram wollen wir auf unserer Stellung als größter Aktionär aufbauen, um weiter den vollen Erwerb von Osram zu verfolgen und so eine solide Zukunft für das Unternehmen zu sichern.“ Denn an der Sinnhaftigkeit der Übernahme habe sich nichts geändert.