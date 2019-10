Übernehmen Steirer Osram? Entscheidung diese Woche

Dienstabend erst bei 20 Prozent

Bis Montagabend hatten nur knapp zehn Prozent der Osram-Aktionäre ihre Anteilsscheine eingereicht. Dabei halfe ams selbst nach, um über die Schwelle zu kommen. Am Dienstag kauften sie über die Börse weitere fünf Prozent an Osram und hielten damit fast 20 Prozent der Anteile an dem dreimal größeren Traditionskonzern.