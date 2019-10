Angriffe auf NGOs: „Schleppergeschäft beenden!“

In der Asylpolitik passt zwischen die einstigen Koalitionspartner Türkis und Blau weiterhin kein Blatt Papier. Die EU-Abgeordneten Karoline Edtstadler (ÖVP) und Harald Vilimsky (FPÖ) haben scharfe Kritik an den Aktivitäten der NGOs im Mittelmeer geübt und dabei die EU in die Pflicht genommen. Man müsse das „Schleppergeschäft beenden“, betonte Edstadler. Vilimsky ging zudem mit Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete, die am Donnerstag nach ihrer Rede im EU-Parlament in Brüssel stehende Ovationen erhalten hatte, hart ins Gericht.