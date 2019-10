Diesen Steirern gebührt unser Dank!

Der steirische Tierschutzlandesrat Anton Lang ist mit dem Anspruch angetreten, dass „die Steiermark zum Tierschutzland Nr. 1 in Österreich wird. Und nur mit diesen wunderbaren Menschen, die so viel tun, kommen wir diesem Ziel jeden Tag ein Stückchen näher“, so der Politiker, dem Tierschutz selbst Herzensanliegen ist. Er verlieh jetzt – in den schönen Gefilden der „Tierwelt Herberstein“, herzlich moderiert von „Tierecken“-Chefin Maggie Entenfellner – fünf „Engeln“ den Tierschutzpreis des Landes. Zum dritten Mal und wieder in Kooperation mit der „Krone“. „Damit holen wir Menschen, die im Stillen so viel Gutes tun, einmal vor den Vorhang. Stellvertretend für alle, die in der Steiermark Grandioses leisten!“