Kogler: „Grüne auf dem Weg zu einer Volkspartei“

Grünen-Chef Werner Kogler sieht seine Partei nach dem glorreichen Wiedereinzug in den Nationalrat „auf dem Weg zu einer breiten Bündnispartei, ja einer Volkspartei“. Und nicht nur in Österreich, auch in Europa sehe er ähnliche Entwicklungen, so Kogler in einer Pressekonferenz am Mittwoch, bei der er einen kurzen Ausblick auf die kommenden Tage gab. Am Donnerstag trifft Kogler Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gesprächen. Bereits nächste Woche könnten Sondierungsgespräche mit der ÖVP beginnen. Seine Partei stehe auf jeden Fall bereit, so Kogler. Wohin die Reise gehe, werde sich weisen. Er sei auf jeden Fall „selbst sehr gespannt“.