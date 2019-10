ÖVP und Grüne: Was sie eint, was sie trennt

Kogler spätestens am Donnerstag bei Van der Bellen

Es folgen die Chefs der anderen Parteien, spätestens am Donnerstag will der Türkis-Grün keineswegs abgeneigte Van der Bellen dann auch seinen Ex-Parteikollegen Kogler treffen. Spätestens am Montag dürfte er Kurz den Regierungsauftrag erteilen, danach wird „sondiert“. Am wahrscheinlichsten ist danach ein Koalitionspoker zwischen ÖVP und Grünen, im Nationalrat hätte eine derartige Koalition sechs Mandate „Überhang“ - die NEOS als Absicherung wären wohl also nicht vonnöten.