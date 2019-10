Damen-Modelabel Jones pleite: Fortführung geplant

Das österreichische Damen-Modelabel Jones mit 35 Filialen und 168 Mitarbeitern ist insolvent. Die hinter dem Label stehende Rose GmbH hat am Montag einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien eingebracht, teilte die Firma in einer Aussendung mit. Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent geboten.